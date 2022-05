De Peiling: ik reis niet meer via Schiphol

Al weken is het enorme chaos op Schiphol. Reizigers staan urenlang in de rij en op sociale media regent het klachten. Hierdoor groeit de vraag naar reizen vanaf regionale luchthavens en luchthavens in onze buurlanden. Schiphol-topman Dick Benschop moet vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg komen geven over de drukte en onrust op de luchthaven.