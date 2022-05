Kamer voelt Schipholbaas aan de tand: kan Benschop een zorgeloze zomer garanderen?

In het actieplan staat dat Schiphol een aantrekkelijke werkplek moet worden en dat er personeel bij moet. De vakbonden willen dat onder andere de beveiligingsbedrijven hun medewerkers minimaal 14 euro uur betalen, eisen tot en met de zomer een toeslag van 200 euro bruto per week en gratis parkeren.

De Tweede Kamer wil van hem weten hoe hij op korte termijn een einde denkt te gaan maken aan de lange wachtrijen. FNV-campagneleider Joost van Doesburg is bij de hoorzitting en dus zal er ook gevraagd worden of de bonden en Schiphol tot een akkoord zijn gekomen.

Schiphol zit inmiddels in week zes van vrijwel onophoudelijke chaos, lange wachtrijen en topdrukte. De baas van Schiphol, Dick Benschop, hoopt het tij nog voor de zomer te kunnen keren door vanaf morgen met een actieplan te gaan werken: een lijst met noodgrepen die het grote personeelstekort moet helpen oplossen en de doorstroming in de rijen moet verbeteren.

Hoorzitting Schiphol in de Tweede Kamer met @DickBenschop en @JoostvDoesburg begint vanavond om 18u. @harryvdmolen wil dan van ze weten of er al een akkoord ligt, zegt hij in Goedemorgen NL @WNLVandaag . Dit eist FNV: pic.twitter.com/HDYBdM2G5E

Zijn dan alle problemen dan voor de zomer opgelost?

Hoogstwaarschijnlijk niet. Met betere arbeidsvoorwaarden kan je niet een blik beveiligers openen. Die moet alsnog moeten worden geworven, doorgelicht door de AIVD en opgeleid. Een nieuwe cao kan wel betekenen dat het huidige personeel zich minder snel ziek meldt of ontslag neemt. Benschop heeft wel een einde aan de 'ellenlange' rijen beloofd. Zaterdag 11 juni organiseert Schiphol weer een banenmarkt.

Kan de Tweede Kamer Benschop vanavond wegsturen?

Hoewel Schiphol voor een groot deel in handen is van de Nederlandse overheid, gaan zowel de Tweede Kamer als de minister van Infrastructuur en Waterstaat niet over het personeelsbeleid. Alleen de Raad van Commissarissen van Schiphol of Benschop zelf kunnen een einde maken aan zijn contract. Toch zal Wybren van Haga, van de Groep Van Haga een poging doen om Benschop de laan uit te sturen. Het contract van Benschop is overigens begin deze maand voor nog eens vier jaar verlengd.

Is de hoorzitting met Benschop, Van Doesburg en de Tweede Kamer live te volgen?

Ja. Het gesprek is openbaar en ook live te volgen op nhnieuws.nl.