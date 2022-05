'Zonnepaneelfietspad is klaar om terug te keren naar Noord-Holland'

Het zonnepaneelfietspad dat tien jaar geleden weinig succesvol werd uitgerold in Krommenie, heeft inmiddels in de provincie Utrecht de nodige ervaring opgedaan. Volgens medebedenker Arian de Bondt is het zonnepaneelfietspad nu 'klaar om uitgerold te worden'. "Ik verwacht telefoontjes uit Noord-Holland."

Van 2014 tot 2020 lag er ook een zonnepaneelfietspad in onze provincie. De gemeente Krommenie had de noviteit als testlocatie en dat zorgde voor een hoos aan nieuwsberichten en interesse vanuit het buitenland.

Toch loopt het, zo geeft De Bondt toe, nog geen storm met het zonnepaneelfietspad. Presentator Koen Bugter vraagt zich af: waarom ligt het innovatieve fietspad nog niet massaal in Noord-Holland? "Ze zijn er nog niet met hun hoofd bij dat het al kan. We hebben een terugverdientijd van acht jaar, dus het moet aantrekkelijk zijn. Met een fietspad van 300 meter kun je ongeveer 45 nabij gelegen huishoudens van stroom voorzien."

Arian de Bondt van het bedrijf SolaRoad (waarvan onder andere de Provincie Noord-Holland en TU Delft aandeelhouder is) probeert het zonnefietspad aan de man te brengen, maar ondanks dat duurzaamheid nu een groot thema is bij overheden, verkoopt het nog niet massaal. "We krijgen wel al geïnteresseerde telefoontjes vanuit binnen- en buitenland."

Het zonnepaneelfietspad is, zoals de naam al doet vermoeden, een fietspad waar onder glasplaten zonnepanelen liggen zoals je deze ook op daken kan tegenkomen. Het idee is dat je op een slimme manier ruimte weet te besparen en door de zon energie kan opwekken.

Na een jaar waren de eerste barsten in het glas door een verkeerde lijm. De Bondt geeft toe: "Ja, maar alleen in de toplaag, maar niet daaronder. Wat hier ligt is de vijfde generatie, dat is daar allemaal opgelost. We kwamen er onder meer achter dat we inderdaad een andere epoxy (lijm red.) moesten gebruiken. Het was een testfase en het mocht ook stuk gaan. Hier gaat het niet meer stuk na de lessen die we hebben geleerd."

Verbazingwekkend

Toch blijft het voor onze presentator Koen Bugter verbazingwekkend dat, in de huidige tijd met een sterke hang naar duurzame oplossingen, er maar één zonnepaneelfietspad in heel Nederland ligt.

De Bondt ziet een schone taak voor bestuurders: "Welke wethouder of gedeputeerde gaat het initiatief nemen om te zeggen: we gaan ervoor? Die acht jaar terugverdientijd is kort genoeg nu. Je betaalt heel veel voor stroom. Als je die stroom, zoals met dit fietspad, lokaal opwekt en lokaal gebruikt dan heb je die hoge kosten niet."

Bamboe verkeersborden

In de nieuwste aflevering van Expeditie Noord-Holland bezoekt NH Nieuws nog veel meer duurzame initiatieven waardoor we schoon, veilig en snel van A naar B kunnen reizen. Zo experimenteert de Provincie onder meer met bamboe verkeersborden en een fietspad dat voor een deel plantaardig is.