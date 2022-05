Expeditie Noord-Holland: miljardeninvestering voor doortrekken Noord-Zuidlijn verantwoord?

De komende jaren krijgt Noord-Holland er veel inwoners bij. Tot 2030 komen er, volgens de plannen, zo'n 250.000 extra woningen en 200.000 extra banen. De drukte op onze wegen neemt steeds verder toe. Bereikbaarheid én veiligheid worden daarom steeds belangrijker. In 'Expeditie Noord-Holland onderweg' zoekt onze presentator Koen Bugter uit hoe we straks slim, schoon, veilig én voortvarend op weg kunnen naar onze bestemming in Noord-Holland.

In 2018 begon de Vervoerregio met het verduurzamen, oftewel het elektrisch maken, van het busvervoer in Edam. De ambities zijn groot, want in 2025 moet al het openbaar vervoer in de Vervoerregio rond Amsterdam elektrisch of op waterstof rijden. Nu al rijden er bussen in Edam en dat gaat goed, maar het energieverbruik is groot. "De bus verbruikt in een kwartier aan stroom wat je normaal in je huis aan stroom gebruikt", aldus Gerard Hellburg, programmamanager Zero Emissie Mobiliteit van de Vervoerregio.

Overbelast

Presentator Koen Bugter ziet een uitdaging: er is al een overbelast elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland. Kan de Vervoerregio de duurzame elektrische ambities dan wel waarmaken?

"Je ziet dat je veel met Leander in gesprek moet zijn om keuzes te maken: waar wil je gaan laden en hoeveel stroom mag je dan gebruiken? Sommige van onze huidige projecten lopen tegen de grenzen van het electriciteitsnetwerk aan", beaamt de programmamanager.

Gerard Hellburg geeft toe dat elektrische ambities in gevaar kunnen komen: "We moeten slimme oplossingen bedenken, bijvoorbeeld het delen van stroom. Als er twee bedrijven naast elkaar zitten waarvan de ene overdag stroom nodig heeft en de andere 's nachts, dan kun je eigenlijk een stroomaansluiting gebruiken. Met dezelfde hoeveelheid stroom kun je twee bedrijven bedienen."

Kabelbaan

We staan ondertussen met z'n allen na corona weer steeds vaker in de file. Er wordt al langer door bestuurders nagedacht hoe huidige verkeersstromen kunnen worden ontlast. In Amsterdam zijn er, naast de bestaande verbinding van het pontje en de tunnel onder het IJ, ook plannen voor een kabelbaan en een extra fietsbrug.

Inwoners van Amsterdam hebben zo hun twijfels: "Het zal met een kabelbaan niet zo snel gaan en je moet wachten op een cabine." Dames uit Brabant zien het als 'een leuke toeristische attractie'. Een andere bezoeker van het pontje is zelfs ietwat fatalistisch: "Een boot kan al zinken, maar met de kabelbaan kan je ook naar beneden vallen en dan alsnog zinken."

Noord-Zuidlijn doortrekken

De sprong over het IJ zal in de toekomst ongetwijfeld meer opties krijgen. Bestuurders denken ook nog steeds na over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Ondanks de hoge kosten en de vertragingen bij de eerdere aanleg van Amsterdam-Noord naar Station Zuid.

Wethouder Haarlemmermeer Verkeer en Vervoer is Marja Ruigrok en zij is enthousiast en overtuigd. "Hier komt die Noord-Zuidlijn! Het is de bedoeling dat hij via Schiphol naar Hoofddorp gaat lopen."

Miljardenproject

Is een nieuw miljardenproject maatschappelijk nog wel verantwoord? Ruigrok: "Daar hebben we een studie naar gedaan. Wegen de kosten en de baten tegen elkaar op? De kosten zijn enorm: 3 miljard euro. Wie weet wordt het inderdaad iets meer, minder zou het bijna nooit worden. De baten oftewel de opbrengsten zullen hoger zijn."