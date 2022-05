Expeditie Noord-Holland: "Appeltje te schillen met de verantwoordelijke voor omleidingen"

De komende jaren komen er veel inwoners in Noord-Holland bij. Tot 2030 komen er, volgens de plannen, zo'n 250.000 extra woningen en 200.000 extra banen. De drukte op onze wegen neemt steeds verder toe. Bereikbaarheid én veiligheid worden daarom steeds belangrijker. In 'Expeditie Noord-Holland onderweg' zoekt onze presentator Koen Bugter uit hoe we straks slim, schoon, veilig én snel op weg kunnen naar onze bestemming in Noord-Holland.

In deze eerste aflevering zien we hoe de provincie er alles aan doet om de wegen en vaarwegen bereikbaar en veilig te houden. Koen mag bij hoge uitzondering mee met weginspecteur Lous van Veen van de provincie en ze krijgen al heel snel een melding.

Van Veen hoort via de portofoon 'dat mogelijk de derde rijstrook uit het verkeer moet' omdat een auto gevaarlijk op de vluchtstrook staat op een N-weg.

Eenmaal aangekomen zien Koen en Lous een auto met een klapband. Er is niets meer van de band over. Koen beseft zich: "Dat is schrikken op de provinciale weg. Gelukkig zijn Lous en zijn collega's er dan om het verkeer verder te helpen."

Bij weginspectie denken veel mensen aan Rijkswaterstaat, maar Lous legt uit "dat zij verantwoordelijk zijn voor de Rijkswegen. Wij houden de provinciale wegen in de gaten."

Veiliger

Koen neemt ook een kijkje bij de AC de Graafweg, een beruchte weg door de vele ongelukken. De provinciale weg gaat daarom de komende jaren op de schop om voor meer veiligheid en betere doorstroming te zorgen.

Sven Brand is de uitvoeringsmanager voor Boskalis. "We hebben grote hoeveelheden zand nodig, om geen hobbelige weg te krijgen. Er komen hier wel twintigduizend vrachtwagens af- een aanrijden."

Hoe krijgt het project de omgeving mee? "De AC de Graaf-app helpt met het beantwoorden van vragen die de mensen mogelijk hebben." Uiteindelijk moet de weg veiliger worden. "We gaan hem anderhalf meter breder maken. Zo kunnen onder meer vrachtwagens elkaar makkelijker passeren," aldus Brand.

Appeltje schillen

Bij de verkeerscentrale in Hoofddorp houden ze alle provinciale wegen in Noord-Holland op ontelbare schermen in de gaten. Koen ontmoet Richard van de Bosch, verkeerskundige van de provincie. Onze presentator vraagt op de man af: "U, Richard, bent verantwoordelijk voor omleidingen?"

Als Van de Bosch dat bevestigt, heeft Koen "nog een appeltje te schillen" want bij omleidingen "denk ik vaak waarom moet het helemaal via dat dorp?" Van de Bosch: "Dat is dan niet zo handig. Het is soms ook echt te druk en soms zijn er geen knappe omleidingen. Je probeert het zo goed mogelijk te doen."

Vermist

De provincie houdt ook een oogje in het zeil op de vaarwegen. Vaarweginspecteur Daisy Olierook zorgt dat de veiligheid gewaarborgd blijft bij alles wat op en rond het water kan gebeuren. De kant wordt in de gaten gehouden op mogelijk omgevallen bomen of een beschadigde wal. Soms gaat het concreet over de veiligheid van mensenlevens.

Daisy spreekt met passie over haar werk: "Mijn collega, die net met pensioen is, heeft wel vijftien mensen boven water gehaald die vermist waren of betrokken bij een ongeluk. In het water komen we ook fietsen en gezonken boten tegen. Het grootste dat ik in het water dankzij onze sonar tegenkwam was een paardentrailer. Als we die er dan uithalen, maak je het water weer veiliger voor het bootverkeer."

Daisy heeft naar eigen zeggen als vaarweginspecteur "inderdaad de mooiste baan van de wereld."