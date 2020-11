Solar-fietspad weggehaald door provincie na vandalisme, wel plannen voor nieuwe

KROMMENIE - Het spraakmakende solar-fietspad, een fietspad waar zonnepanelen onder liggen verborgen zodat het energie opwekt , is dusdanig gesloopt dat de provincie de boel weg heeft gehaald en het fietspad geasfalteerd heeft.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met het fietspad, dat werd uitgevonden door SolaRoad. Zo bleek het fietspad niet waterdicht te zijn en een maand na oplevering ging het al stuk.

Volgens de provincie was het door het vandalisme niet meer veilig om over het fietspad te rijden. Daarom is besloten de zonnepanelen helemaal weg te halen en het fietspad tijdelijk weer te asfalteren.

Nieuwe panelen

De provincie geeft aan dat er waarschijnlijk op korte termijn nieuwe panelen komen te liggen op het fietspad. Deze zijn al in de maak, maar zijn nog niet klaar. Daaorom is ervoor gekozen om tijdelijk een laag asfalt neer te leggen.

Volgens de provincie is het fietspad ideaal voor het testen van dit soort initiatieven: het is een breed pad, er rijden veel fietsers en het ligt open, zodat de zon er goed op kan schijnen.