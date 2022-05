Fenomenale Anouk Vetter wint met nieuw puntenrecord zevenkamp in Götzis

Na de eerste dag stond Vetter er ook al goed voor in Oostenrijk. De atlete, die op de Olympische Spelen in Tokio zilver won op de meerkamp, stond op de tweede plek. Op de 100 meter horden liep Vetter 13,28 seconden, gevolgd door 1,74 meter bij het hoogspringen, 14,88 meter bij het kogelstoten en 23,76 op de 200 meter.

In de eindstand had Vetter 264 punten meer verzameld dan Adrianna Sulek, die het zilver greep. Emma Oosterwegel, die in Tokio het brons pakte, werd in Götzis vijfde met 6.265 punten.

Rik Taam

Voor Rik Taam verliep de meerkamp in Götzis ook uitstekend. De atleet uit De Rijp werd zesde met 8.246 punten en behaalde daarmee een persoonlijk puntenrecord. Op de 400 meter was hij de snelste met een persoonlijk record van 47,28 seconden. Ook op de 100 meter (10,62 seconden) en de 110 meter horden (14,45 seconden) scherpte hij zijn pr aan.