Meerkampster Anouk Vetter ziet kans op gouden plak kleiner worden

Meerkampster Anouk Vetter heeft na haar goede start van gisteren nog altijd kans op een gouden medaille, al is ze haar koppositie in het klassement wel kwijt. Vannacht gaf de geboren Amsterdamse atlete met het vijfde en zesde onderdeel een vervolg aan het zevenkamp.

Voor Vetter stond vannacht als eerste het onderdeel verspringen op het programma. Daar noteerde zij met een afstand van 6,47 meter bijna een persoonlijk record en behield haar leiding in het klassement.

Later op de ochtend kwam ze in actie op het zesde en één na laatste onderdeel: speerwerpen. Daar noteerde ze een teleurstellende afstand van 51.20 meter, waardoor ze haar eerste plek in klassement is kwijtgeraakt. Vanmiddag om 14.30 uur wacht met de 800 meter het laatste onderdeel.