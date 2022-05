Seksuele intimidatie: Wat kun je doen als omstander?

De aanranding in de trein tussen Amsterdam en Alkmaar maakt veel los in Noord-Holland. Wat kun je in de publieke ruimte doen om dit soort intimidaties te voorkomen? Myrthe van Gestel van Fairspace, een Amsterdamse organisatie die strijd voor veilige openbare ruimten, geeft niet alleen handvatten voor onveilige situaties aan instanties – maar ook aan omstanders. "Het is heel moeilijk om uiteindelijk tot actie te komen."

"We doen het eigenlijk niet genoeg", zegt Myrthe van Gestel van Fairspace. Fairspace is een organisatie die zich inzet voor veilige publieke ruimte en geeft tips aan omstanders om sneller in te grijpen bij seksuele intimidatie of agressie.

In de ogen aankijken

Dat doet Myrthe met de 5D-methode: Distract, Delegate, Document, Delay en Direct. De vijf verschillende methodes geven handvatten voor een onveilige situatie. "Per situatie en persoon is het altijd weer verschillend, dit kan bijvoorbeeld afleiding zijn van het slachtoffer of de dader. Maar je kunt ook tussen de twee partijen gaan instaan."

Myrthe vertelt dat oogcontact alleen al een veilige omgeving kan creëren. "Via de ogen kan een schreeuw om hulp worden gezien. Maar ook alleen al het idee dat iemand je erkent en de situatie niet negeert, kan hulp bieden voor het latere verwerkingsproces."

De NS

"Het is vooral zaak dat er conducteurs in de trein lopen", zegt Myrthe. Als slachtoffer ben je niet altijd in staat het noodnummer te bellen. "Het is belangrijk dat een conducteur ook checkt hoe het met je gaat, in plaats van alleen je kaartje te checken."

Slachtofferschap

Myrthe hoopt dat instanties en omstanders goed in hun oren knopen de schuld nooit bij het slachtoffer neer te leggen. "Wanneer je dat doet, haal je de ruimte weg om überhaupt om hulp te vragen. Het is altijd de schuld van de dader."