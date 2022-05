Duitser (59) na 28 jaar alsnog vrijgesproken van moord op zijn schoonvader in Petten

De nu 59-jarige Duitser Frank Vick is, bijna 28 jaar nadat zijn schoonvader vermoord werd gevonden op een camping in Petten, alsnog vrijgesproken. Vick werd in 1995 na hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hiervan heeft hij er drie uitgezeten.

Na enkele verhoren verklaarde Vick dat hij het slachtoffer had doodgestoken. Later trok hij die verklaring toch weer in. Bij de verhoren zou er volgens zijn advocaat sprake zijn geweest van 'psychoterreur'. Enkel op basis van de bekentenissen werd hij schuldig bevonden.

Het Haagse gerechtshof vond dat de bekentenissen geen daderkennis bevatten en ze daarmee 'waarschijnlijk vals en dus niet betrouwbaar zijn'. "In het dossier zijn verder in het geheel geen bruikbare aanwijzingen, laat staan bewijsmiddelen, die erop wijzen dat de verdachte het slachtoffer om het leven heeft gebracht", aldus de rechter.

Verzuimd

Aanvankelijk werd de oom van Vick verdacht, maar nadat Vick vertelde over een droom, waarin hij het slachtoffer - de 41-jarige Peter Teschke, de stiefvader van Vicks vrouw - om het leven bracht, verschoof de aandacht van de onderzoekers. Toch hadden zij volgens de rechter meer onderzoek moeten doen naar die eventuele andere verdachte. Hierin hebben zij 'verzuimd', vindt de rechter. "Dit ondanks dat er een andere verdachte in beeld was, van wie ook destijds al belastende feiten en omstandigheden bekend waren."

Zijn advocaat drong aan op excuses en compensatie van de overheid voor de 'gerechtelijke dwaling'. De zaak is volgens hem te vergelijken met onder meer de Puttense moordzaak en Schiedammer Parkmoord, waarbij onschuldigen tot jarenlange celstraf werden veroordeeld.