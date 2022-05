OM vraagt na bijna 28 jaar alsnog om vrijspraak voor dader van Pettense campingmoord

Het Openbaar Ministerie heeft bijna 28 jaar na de Pettense campingmoord alsnog om vrijspraak gevraagd voor de veroordeelde Frank V. (59). De Duitser werd in 1995 na een bekentenis in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Op camping Corfwater in Petten werd in juli 1994 de 41-jarige Peter Teschke uit Duitsland doodgestoken. Hoewel in eerste instantie iemand anders in beeld was als verdachte, richtte de politie al snel haar pijlen op V., nadat hij vertelde over een droom waarin hij deze man - zijn stiefschoonvader - neerstak.

Na enkele verhoren bekende hij, maar later trok hij deze bekentenissen weer in. Aanvankelijk sprak de rechter hem vrij. In hoger beroep veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam hem alsnog voor de moord. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad echter dat de zaak toch over moest bij het gerechtshof in Den Haag.

Een deskundige concludeerde dat de bekentenissen van V. waarschijnlijk vals waren en waren gedaan als gevolg van de lange politieverhoren. Het was voor de politie bovendien het enige bewijs, want het moordwapen is nooit gevonden.

Betrouwbaarheid

"De betrouwbaarheid van de bekennende verklaringen zijn dusdanig aangetast dat ze niet zonder meer voor het bewijs kunnen worden gebruikt", aldus de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie (OM). "Een veroordeling kan niet langer louter daarop worden gestoeld."

Maar ondanks de roep om vrijspraak is er volgens het OM geen sprake van een gerechtelijke dwaling. "Met het dossier in de hand kon je verschillend tegen de zaak aankijken, zoals ook bleek uit de aanvankelijke vrijspraak bij de rechtbank en de veroordeling bij het hof."

Tunnelvisie

Ook tunnelvisie kan de politie niet worden verweten, vond het OM, zo meldt het ANP. "Er is gehandeld zoals in die tijd gebruikelijk was. V. kwam met de bijzondere droom en bekennende verklaring, waarvan de politie toen dacht dat het specifieke daderinformatie was. V. leek geen onlogische dader. De tijden zijn wat dat betreft echt veranderd."