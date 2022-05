Crisisnoodopvang in Wormer sluit binnenkort, nieuwe locatie is nog onduidelijk

Turnen, badmintonnen of zaalvoetballen: sportieve inwoners van Wormer kunnen vanaf 15 juli weer gebruik maken van hun sporthal aan de Spatterstraat. De crisisnoodopvang zal na vijf maanden namelijk sluiten. Woordvoerder van de gemeente, Joost Baljé, geeft aan dat de regio als doel heeft om voor die tijd een andere locatie te vinden, maar dat dit nog niet gelukt is.

In de sporthal worden momenteel Oekraïense vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. Er staan zo'n 157 bedden klaar. Een groep vrijwilligers heeft dit in korte tijd voor elkaar gekregen.

Door de crisisnoodopvang, konden scholen en verenigingen geen gebruik maken van de sporthal. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie deze activiteiten weer worden opgepakt.

Daardoor zal de crisisnoodopvang op een andere locatie zich voortzetten. "Deze nieuwe locatie is nog in ontwikkeling", laat de gemeente weten. "Zodra hier meer over bekend is, zal dit bekend gemaakt worden."