Eindelijk vluchtelingen in Wormerveerse directeurswoning: "Is het werk waard geweest"

Een oude directeurswoning in Wormerveer doet vanaf afgelopen donderdag dienst als opvangplek voor zeven Oekraïense vluchtelingen. Het mocht even duren: anderhalve maand lang heeft het huis leeggestaan, opgeknapt en wel. Irma Bentvelzen is toch blij: "Uiteindelijk ging het heel snel."

"Afgelopen donderdag belde iemand om 16.00 uur dat er om 17.00 uur mensen op de stoep zouden staan", lacht Irma. "We zijn in de auto gesprongen, even snel wat boodschappen gedaan, naar Wormerveer gereden en toen stonden de mensen al voor de deur." Een grote familie met vier vrouwen en drie kinderen konden in het huis terecht.

Tijdelijke opvanglocatie

Niet lang nadat de oorlog uitbrak bedacht Irma dat het een goed idee zou zijn om te helpen. Haar kinderopvang Baloe had dit huis in Wormerveer gekocht als nieuw filiaal, maar wachtte nog op de juiste vergunningen. Dat kan nog lang duren dus in die tussentijd is het een goede tijdelijke opvanglocatie, vond ze.

Het huis was in belabberde staat: de kinderen in de buurt noemden het zelfs een spookhuis. Met vereende krachten werd er gewerkt: drie weken later was het huis bewoonbaar.

Tekst loopt door onder de video.