'Transfer Gravenberch naar Bayern bijna afgerond'

Ryan Gravenberch is dicht bij een overstap naar Bayern München. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde voetbaljournalist Fabrizio Romano in zijn podcast. Eerder liet de vader van de Ajax-middenvelder, Ryan Gravenberch Senior, al aan Ajax Showtime weten dat de onderhandelingen in een 'afrondende fase' zijn.

Volgens Romano is Bayern nog maar 'één stap' van de komst van Gravenberch verwijderd. "Op een paar punten over bonussen na zijn de onderhandelingen met Ajax afgerond", aldus Romano, die zegt dat Bayern rond de 25 miljoen euro voor de Oranje-international betaalt.

Persoonlijk zou Gravenberch al een tijdje akkoord zijn met Bayern, dat dit seizoen voor de tiende keer op rij kampioen van Duitsland werd. "We hoeven er niet geheimzinnig over te doen: dit was zijn laatste seizoen bij Ajax", vertelde Ryan Gravenberch Senior eerder deze maand aan Ajax Showtime. "Daar, bij Bayern, ligt het beste plan. De structuur is sterk, waardoor je ook weet dat afspraken worden nagekomen en niet in één keer alles veranderd als er bijvoorbeeld een trainer weggaat."

Eerder vandaag werd een andere Ajacied, Noussair Mazraoui, officieel gepresenteerd bij Bayern. De Rekordmeister kon de rechtsback gratis ophalen omdat zijn contract bij Ajax deze zomer afliep.