Huntelaar en Hamstra blijven verantwoordelijk voor Ajax-transfers

Daarmee zijn Huntelaar en Hamstra komende zomer verantwoordelijk voor het aan- en verkopen van spelers tijdens de transferperiode.

Het duo begin in februari met de opvolging van Mark Overmars, die plotseling vertrok na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Huntelaar die tot januari 2021 speler van Ajax was en een half jaar later stopte met voetballen, had toen nog geen ervaring als technisch directeur.

Volgens de oud-spits gaat de samenwerking met Hamstra, die tussen 2016 en 2021 technisch manager bij sc Heerenveen was 'heel natuurlijk': "We zijn met z'n tweeën lekker bezig, vullen elkaar goed aan."

Brobbey

Eén van de eerste spelers die Huntelaar wil strikken, is Brian Brobbey. De 20-jarige spits vertrok een jaar geleden nog gratis naar het Duitse RB Leipzig, maar keerde in de winter alweer op huurbasis terug bij Ajax.

In het tweede deel van het seizoen maakte Brobbey indruk door in 11 wedstrijden 7 keer te scoren. "Brobbey heeft het fantastisch gedaan", in Rondo. "Hij is in de kampioensrace belangrijk geweest met zijn goals."

De huurovereenkomst loopt deze zomer af, maar zowel Ajax als Brobbey willen eigenlijk langer met elkaar door. De Telegraaf weet te melden dat aan een definitieve terugkeer alleen wel een prijskaartje van 10 miljoen euro hangt.

Dat Brobbey Ajax een jaar geleden nog transfervrij verliet "nemen we niet mee", zegt Huntelaar. "Het gaat om kwaliteit, maar uiteindelijk moet het wel met elkaar te rijmen zijn." Volgens Huntelaar is Brobbey te vroeg naar het buitenland vertrokken: "Maar ik denk dat hij dat zelf indirect ook zegt omdat hij weer terug is gekomen."