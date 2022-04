Gravenberch blikt terug op tijd in Ajax-jeugd: "Ik heb hier alles meegemaakt"

Hij doorliep moeiteloos de hele jeugdopleiding van Ajax, debuteerde op zijn ­zestiende in de hoofdmacht en is sinds het seizoen 2020/21 niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Ajax 1. Ryan Gravenberch (19) is een kind van Ajax, maar er wordt aan het talent getrokken. AT5 spreekt hem op de plek waar het allemaal begon: Sportpark De Toekomst.

Ryan Gravenberch verschijnt voor het eerst voor de camera van AT5 op 27 september 2018. Drie dagen na zijn debuut in Ajax 1 tegen PSV. In Eindhoven wordt hij de Ajax jongste debutant ooit. Een paar dagen na zijn debuut was het feest nog niet afgelopen, want tegen in de KNVB Beker scoort hij tegen de amateurs van HVV Te Werve. Als basisdebutant schiet hij de 0-7 binnen. Gravenberch lost daarmee ook Clarence Seedorf af. Hij 16 jaar en 133 dagen als hij zijn eerste goal mag noteren in Ajax 1. Deze week in 2018 is het startsein van de carrière van Ryan Gravenberch geboren en getogen in Amsterdam-Oost. Jeugd Bij Zeeburgia in Watergraafsmeer zette Ryan de eerste stappen als voetballer op het veld. Kort daarna op acht-jarige leeft volgt de overstap naar Ajax. "Dat is wel een lange tijd hé".

Quote "Als je talent hebt moet je erin geloven" Ryan Gravenberch

Hij doorloopt moeiteloos de hele jeugdopleiding van Ajax samen met vriend Kenneth Taylor.Al snel had Gravenberch door dat hij en Taylor het ver zouden kunnen schoppen. "We waren vaak iets beter", lacht Gravenberch.

De Latino's Bij Ajax hoor je steeds vaker het woord ‘grinta’ vallen. Het staat nog niet in de Dikke van Dale, maar in Amsterdam is het woord al jaren bekend. Het is Italiaans voor strijdbaarheid. Vastberadenheid. Spelers als Martínez, Nico Tagliafico en Edson Álvarez zijn de belichaming van 'grinta', maar ook Dusan Tadic hoort bij dit fijne groepje.

Edson Alvarez en Ryan Gravenberch op de training van Ajax - Ajax

Gravenberch heeft veel geleerd van de hierboven genoemde mannen. "Je ziet gewoon dat hun die pit erin zetten", vertelt hij. Ook gravenberch zelf merkte dat hij dit seizoen soms feller en fysieker de duels inging. "Het is soms ook nodig om je mannetje te staan."

Bayern München Twee weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Gravenberch een persoonlijk akkoord bereikt had met Bayern München. De Duitse club zou een een bedrag van 25 miljoen euro hebben geboden op de Amsterdammer. Al met al lijkt het erop dat de 19-jarige Amsterdammer bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax. Gelukkig spreekt Ryan nog geen Duits. "Dat laten we even met rust", lacht Gravenberch. Dus kunnen de Ajaxfans nog een klein beetje hoop houden dat Gravenberch voorlopig in Amsterdam blijft.