Choukoud kiest voor Amsterdam Marathon en gaat nationale titel verdedigen

"Ik verkies het lopen van een nieuw persoonlijk record boven deelname aan het WK en EK aankomende zomer. Daarnaast geeft de TCS Amsterdam Marathon me altijd een heerlijk gevoel", laat Choukoud weten in een eerste reactie. Vorig jaar werd Choukoud in Amsterdam nationaal kampioen in een tijd van 2 uur, 10 minuten en 25 seconden.

Goede vorm

Choukoud verkeert momenteel in goede vorm. Afgelopen weekend liep hij in Manchester een persoonlijk record op de tien kilometer: 28 minuten en 35 seconden.

De 46e editie van de Amsterdam Marathon zal dit jaar plaatsvinden op zondag 16 oktober.