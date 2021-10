Samenvatting: Tola wint Amsterdam Marathon in nieuw parcoursrecord; Choukoud pakt nationale titel

Tamirat Tola heeft de 45e editie van de Amsterdam Marathon gewonnen. De Ethiopiër finishte in een tijd van 2 uur 3 minuten en 39 seconden, een nieuw parcoursrecord. In de strijd om het Nederlands kampioenschap bleek Khalid Choukoud de sterkste.

Bij het 35-kilometerpunt waren er nog zes lopers die kans maakten op de eindzege. Van dit zestal was het uiteindelijk Tola die in het Vondelpark een bijzonder machtige versnelling plaatste en de concurrentie achter zich liet. De Ethiopiër, die in 2017 zilver pakte op de marathon bij het WK in Londen, kwam zodoende solo over de streep in het Olympisch Stadion.

Tekst gaat verder onder de video.