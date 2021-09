Hardlopers Choukoud, Butter en Ummels blikvangers bij Amsterdam Marathon

De organisatie van de marathon van Amsterdam heeft vandaag bekendgemaakt wie er op zondag 17 oktober aan de start verschijnen. Bij de mannen doen olympiër Khalid Choukoud, Castricummer Michel Butter, Björn Koreman en Frank Futselaar mee. Bo Ummels, ook uit Castricum, is de vrouwelijke publiekstrekker.

Ummels (28) werd twee jaar geleden, de laatste editie van de Amsterdam Marathon, Nederlands kampioen in een tijd van 2.32.34. "Ik keer dolgraag terug naar de marathon waar ik in 2019 zo mooi debuteerde en ook eindelijk weer eens een marathon met publiek." Ruth van der Meijden is een van haar concurrenten volgende maand. Zij heeft een sneller persoonlijk record dan de Castricumse.