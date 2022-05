Femke volgde haar hart en begon een schoenmakerij in coronatijd

Van onderwijsassistent, via logopedist en fotograaf tot uiteindelijk schoenmaker in Hilversum. Femke Dix (33) koos een bijzondere route, maar heeft nu haar passie helemaal gevonden. "Als ik oude schoenen weer draagbaar kan maken, daar word ik blij van!"

Ze liep een dagje mee met de vorige eigenaar en wist: dát wil ik ook. "Ik zag die transformatie van afgesleten schoen naar weer bijna als nieuw en ik dacht: hier wil ik alles over leren, dit vind ik geweldig," vertelt Femke. Zo gezegd, zo gedaan. Ze volgde de opleiding tot schoenhersteller en nam ruim een jaar geleden de schoenmakerij aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum over. "De nieuwe naam is Schoenmakerij Sole," vertelt Femke. "Sole staat voor zool, maar klinkt ook als het Engelse woord voor ziel." Want ze doet haar werk met hart en ziel. "Dit is echt mijn passie. Elke schoen heeft een verhaal," zegt Femke. "Sommige mensen brengen hun favoriete schoenen waar ze al vijftien jaar op lopen en een andere keer repareer ik iemands trouwschoenen. Dat maakt dit werk zo bijzonder." Tekst gaat verder na de video

Femke Dix heeft haar passie gevonden - NH Nieuws

Voor jezelf beginnen midden in coronatijd, dat is best een beetje spannend. "Ja, enorm. Maar ik kan gelukkig zeggen dat het goed gaat," zegt Femke. "Dit is een heel leuke buurt en ik krijg mooie reparaties. Klanten blijven terugkomen. En ik geniet er erg van, dat is het belangrijkste." En wat is haar specialiteit? "Sneakers, honderd procent," zegt Femke resoluut. "Ik ben zelf groot sneakerfan, maar in de meeste schoenenzaken draait het veelal om tradionele schoenen. Mensen denken vaak dat sneakers niet te repareren zijn, maar dat kan prima. Dus zodra hier een paar sneakers binnenkomt, ben ik blij."

Quote "Als ik de schoenmakerij binnenloop, dan voelt het als thuiskomen" Femke Dix

Haar loopbaan volgde een interessante route. "Van onderwijsassistent, tot logopedist en fotograaf tot schoenmaker, dat lijkt niet heel logisch," zegt Femke. "Maar ik heb van huis uit meegekregen: doe wat je leuk vindt en het is niet erg om te switchen en je plan te wijzigen." Ze ziet haar eerdere studies dan ook niet als verloren tijd. "Mijn ervaring als fotograaf komt goed van pas, bijvoorbeeld voor de promotie op sociale media." Er zijn niet veel vrouwelijke schoenmakers in Nederland, maar volgens Femke is dit het mooiste vak wat er is. "Als ik na het weekend binnenkom en ik ruik de typische geur van de schoenmakerij, dan voelt het als thuiskomen." En wat is het leukste aan haar werk? "Dat ik mensen blij kan maken en hun geliefde schoenen weer een tweede leven kan geven." Femke wil graag meer bekendheid geven aan een stukje zwarte schoenmakergeschiedenis. In onderstaande video vertelt ze over een belangrijke Surinaamse uitvinder: Jan Ernst Matzeliger.

Jan Ernst Matzeliger was de uitvinder van de schoenzwikmachine - NH Nieuws