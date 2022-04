Eva begon maaltijdservice voor drukke gezinnen: "Heel fijn om gestreste ouders blij te maken!"

Een eigen bedrijf beginnen is nooit makkelijk. Maar wie het avontuur aandurft in coronatijd, heeft wel écht lef. In deze serie volgen we een aantal mensen die de sprong in het diepe waagden. In de aflevering van vandaag: Eva Hoffmann van maaltijdservice Eva's Cookery in Hilversum.

"Hoi, ik kom jullie avondeten brengen," Eva Hoffmann overhandigt een volle tas aan de voordeur, een proefpakket met maaltijden voor volwassenen én voor kinderen. Op het menu: orso met kip en salie, hutspot met gehaktballetjes en bulgursalade. "De bakjes moeten nog even de oven of magnetron in en kunnen dan zo op tafel," vertelt Eva. Op de elektrische bakfiets gaat ze door naar het volgende adres. "Het bezorgen vind ik het leukst om te doen," vertelt Eva. "Als ik de opluchting zie in de ogen van drukke ouders, dat is de beste waardering die ik kan krijgen." Bekijk hieronder hoe Eva op het idee kwam om voor zichzelf te beginnen.

Eva wil de drukke avondspits van gezinnen met jonge kinderen een beetje verlichten - NH Nieuws

Haar bedrijf werd uit pure noodzaak geboren. "Ik liep er zelf tegenaan dat ik elke middag uit kantoor weg moest sjezen. Snel kind ophalen, naar huis, koken." Het gevolg: haar dochtertje at vaak niet meer van de moeheid of lag veel te laat in bed. "Waarom lost niemand dit voor mij op, vroeg ik me af. Dan ga ik het maar zelf doen," aldus Eva. Zo gezegd, zo gedaan. Eva zegde haar vaste baan op, nam een kok in dienst en de maaltijdservice was geboren. "We hebben eerst de maaltijden uitgebreid getest en laten proeven door gezinnen met kinderen. Sinds december bezorgen we op steeds grotere schaal in Hilversum." Koken voor Ajax Het is nog best een kunst om voor kinderen te koken, weten ze inmiddels. "Onze uitdaging is om kinderen lekker én gezond te laten eten, dus we verstoppen de groente bijvoorbeeld in een gehaktballetje," vertelt kok Lennart Warren. Hij kookte jarenlang in restaurants, maar ook bij Ajax. "Die ervaring komt hier goed van pas: in een restaurant ligt de focus op lekker en bij topsporters op gezond, hier kan ik dat combineren." Van elke maaltijd maakt hij twee versies. "In de kinderversie zitten minder kruiden, voor de ouders maak ik het juist lekker op smaak. Zo kan je met je gezin hetzelfde eten, maar eet iedereen het naar zijn eigen gerief." Fleur van Berge Henegouwen bestelt vandaag voor het eerst. "Kijk, je kunt natuurlijk overal bestellen, maar het is fijn om te weten dat het gezond is." Ze bekijkt de inhoud van de tas. "Gehaktballen en spaghetti, dat zijn smaken waar alle kinderen lekker op gaan. De baby eet nog niet mee, maar hier gaan we met z'n allen van genieten."

Quote "De wereld stond op z'n kop" Eva Hoffman

En is dat gekkenwerk, ondernemen in coronatijd? "Het was natuurlijk best spannend, de wereld stond opeens op z'n kop," zegt Eva. Maar het bood ook juist kansen. "De horeca was dicht, dus mensen wilden graag vaker eten aan huis laten bezorgen." Het loopt goed. "We hebben net een tweede kok aangenomen en klanten weten ons steeds meer te vinden," aldus Eva. In de toekomst hoopt ze ook steeds meer samen te werken met bedrijven. "Er zit een max aan hoeveel rondjes ik per dag kan rijden met de bakfiets, dus we zouden graag grotere hoeveelheden afleveren voor personeelsleden." Eva's Cookery bezorgt op dinsdag, woensdag en donderdag in Hilversum. De maaltijden worden bereid in een flexkeuken in Haarlem, dus binnenkort is het ook mogelijk om daar af te halen.

Eva bezorgt de maaltijden met de bakfiets NH Nieuws / Rachel Morssink

"Gezond en lekker is het uitgangspunt" NH Nieuws / Rachel Morssink

Kok Lennart leerde gezond koken bij Ajax NH Nieuws / Rachel Morssink Volgende