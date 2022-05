Vrouwenbeweging Soroptimistclub zet zich al zestig jaar in voor gelijke kansen voor vrouwen

Wereldwijd bestaan de Soroptimisten bijna honderd jaar, maar de club in West-Friesland bestaat dit jaar zestig jaar. Zusters, (sorores) die het beste (optimum) nastreven. Dit weekend vierden ze hun lustrumfeest in Hoorn. Ze bezochten lezingen, keken naar theatervoorstellingen en proosten met elkaar. Verslaggever Sander Huisman was aanwezig om kennis te maken met de ooroptimisten.

De ooroptimisten zijn vrouwelijke professionals. Vrouwen die een beroep hebben. En met 50 verschillende leden bij de Soroptimistclub Hoorn en omstreken zijn er ook 50 verschillende beroepen vertegenwoordigd. Allen zetten ze zich in voor de positie van vrouwen. Ze ondersteunen projecten en zorgen voor voorlichting. Zowel in de regio als wereldwijd. In gesprek met twee leden Berthe van Engen en Annelies Vethman blijkt een ander aspect van de club. Niet alleen helpen de ooroptimisten vrouwen wereldwijd, ook leren ze zelf veel van elkaar. Door de verschillende professies ontmoeten ze vrouwen die ze anders misschien niet snel in hun vriendenkring zouden vinden. Nu leren ze van elkaar en hebben op momenten steun aan elkaar. Steun in lief en leed, maar dus ook in het ondersteunen van projecten. Tussen de 200 mensen die aanwezig zijn op het lustrumfeest ook twee dames die bij de oprichting waren 60 jaar geleden. De dames zijn ver boven de 80 en denken er niet aan om hun lidmaatschap op te zeggen. Bekijk hier alle afleveringen van 'Sander Op Pad in West-Friesland'.

Dit weekend was de viering van zestig jaar Soroptimistclub Hoorn - Sander Huisman / WEEFF