Minima kunnen energietoeslag aanvragen: "Hoge gasprijzen waren voor ons de druppel"

Zij konden eerder nog geen toeslag aanvragen, omdat het handmatig moet worden geregeld. Nu kan dat dus wel. Om hiervoor in aanmerking te komen mag het inkomen niet hoger zijn dan 120 procent van de bijstandsnorm. Hoeveel dat precies is, verschilt per gezinssamenstelling en is te achterhalen bij het aanvragen van de toeslag. Hierbij wordt gekeken naar het maandelijkse inkomen. Eigen vermogen - bijvoorbeeld spaargeld - telt niet mee.

Voor een hoop mensen komt de mogelijkheid om energietoeslag aan te vragen geen moment te vroeg. Als NH Nieuws bij een supermarkt in de Alkmaarse wijk Overdie in gesprek gaat met voorbijgangers, geven veel van hen aan dat ze het behoorlijk in hun portemonnee merken.

Onzekere situatie

"Alles is zo duur geworden", zegt de 34-jarige Natascha terwijl ze twee boodschappentassen aan haar fiets stuur hangt. "Ik ben blij als ik de maand doorkom zonder van mijn spaargeld te moeten snoepen." Ze geeft aan dat ze zich daar 'best wel zorgen om maakt'. "Ik kan best een paar maanden zo leven, maar het is zo onzeker hoe lang we in deze situatie zitten."