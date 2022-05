Geen geld voor de huur door hogere (energie)kosten? Dit kun je doen

Hoge gasprijzen, duurdere boodschappen en de jaarlijkse huurverhoging; voor veel huurders is het de laatste maanden steeds lastiger geworden om rond te komen. De huur is vaak de grootste kostenpost en volgens wooncorporatie Ymere heeft inmiddels zelfs 37 procent van haar huurders moeite met het betalen van de rekening. De corporatie pleit dan ook voor een maand extra huurtoeslag. De Woonbond ziet een dergelijke 'dertiende maand' wel zitten en heeft nog meer tips voor mensen die de huur - bijna- niet meer kunnen betalen.

Ook kan het lonen om de jaarlijkse huurverhoging (die rond deze tijd van het jaar op de mat valt) te controleren: "Dat huurverhoging is afhankelijk van veel verschillende zaken. Op onze website staat een check waarin je kunt zien of de verhoging wel klopt. Bovendien hoeft de verhuurder de huur niet te verhogen."

Daarnaast raadt hij aan om in gesprek te gaan met de verhuurder, mocht je de huur niet meer kunnen betalen: "Je kunt altijd vragen of er iets gedaan kan worden aan de hoogte van de huur. Corporaties zijn wellicht sneller geneigd om je tegemoet te komen dan particulieren beleggers, maar vragen kan altijd."

Daarnaast geeft de bond tips over hoe je zuiniger om kunt gaan met energie, zoals korter en minder warm douchen en het plaatsen van radiatorfolie achter de verwarming. "Ook is het goed om te kijken naar de isolatie van je huis. Wat veel mensen niet weten is dat ze bij hun huisbaas kunnen afdwingen om dubbelglas te plaatsen. Dat kun je doen via het initiatiefrecht."

Toch kan het afdwingen van dubbelglas nog een flinke procedure opleveren, en zorgen voor een huurverhoging. De woonbond pleit ervoor om dit makkelijker te maken: "Enkelglas hoort wat ons betreft echt thuis in het museum en we zouden graag zien dat die wordt aangemerkt als gebrek."