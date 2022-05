Trotse AZ-coach Jansen leeft mee met matchwinner Aboukhlal

De klik tussen het publiek en de AZ-selectie is de laatste weken ver te zoeken. Vaker klonk er een fluitconcert of waren er witte zakdoekjes dan applaus. Dat ondervond ook Zakaria Aboukhlal zondagmiddag tegen sc Heerenveen (2-0), maar de aanvaller bekroonde zijn invalbeurt met een zeer belangrijke treffer.

Een week geleden was Pascal Jansen zelf de zondebok bij het Alkmaarse publiek. Een groep supporters zwaaide uit onvrede met witte zakdoekjes richting de trainer. Nu zag Jansen dat Zakaria Aboukhlal de gebeten hond was. In de 86e minuut kwam de aanvaller onder gefluit het veld in, maar drie minuten laten schoot hij de belangrijke 2-0 binnen.

