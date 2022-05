Invaller Zakaria Aboukhlal schiet AZ naar finale play-offs

Uitgerekend Zakaria Aboukhlal was vanmiddag de gevierde man in Alkmaar. De invaller scoorde vlak voor tijd de 2-0 tegen sc Heerenveen. Door dit resultaat is AZ geplaatst voor de finale van de play-offs. Eerder deze week verloor AZ nog met 3-2 in Friesland.

AZ moest het doen zonder de geblesseerde Owen Wijndal. De aanvoerder miste afgelopen donderdag ook al de heenwedstrijd in Heerenveen. Zijn vervanger Milos Kerkez maakte in de openingsfase een weifelende indruk. De Hongaar speelde zo de bal in de voeten van Amin Sarr. Gelukkig voor Kerkez en AZ schoot de spits in kansrijke positie hoog over.

Feller

De kans van Sarr was eigenlijk één van de spaarzame momenten van de Friezen in de eerste helft. In een zeer matig gevuld stadion was AZ een stuk feller en liet ook duidelijk zien over meer kwaliteiten te beschikken dan de bezoekers. Helaas voor de ploeg van Jansen leidde dat niet tot veel grote kansen.

In de tweede helft golfde het spel wat op neer. De bezoekers kregen wat meer ruimte in de tweede helft dan AZ en vuurden een paar keer op het doel van Peter Vindahl. Tien minuten voor tijd kreeg Sam Beukema de grootste kans. Uit een voorzet van links kopte de centrale verdediger net over.

Aboukhlal

Vlak voor tijd stuurde Jansen invaller Zakaria Aboukhlal het veld in. De aanvaller werd door het publiek uitgefloten, maar even later kreeg hij juist een oorverdovend applaus vanaf de tribunes. Aboukhlal schoot beheerst de 2-0 binnen en dat is voldoende voor AZ om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs.

Op dit moment is het nog onduidelijk wie donderdag in een tweeluik de tegenstander is van de Alkmaarders. Vanavond om 18.00 uur spelen Vitesse en FC Utrecht de return. De heenwedstrijd wonnen de Domstedelingen met 3-1.