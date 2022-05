AZ-trainer Jansen daags na dreun van Heerenveen: "Niet moedeloos, vervelend is het wel"

Daags na de 3-2 nederlaag van AZ in Heerenveen moet de knop alweer om voor de Alkmaarders. Wederom werd er in de slotfase een overwinning weggegeven en dus moet AZ in de return tegen de Friezen nog volop aan de bak. AZ-trainer Pascal Jansen bleek slecht geslapen te hebben na het verlies, maar zag ook genoeg positieve punten richting de ontmoeting van zondag. "Ik ben niet moedeloos, vervelend is het wel"

Dat AZ in de slotfase een overwinning uit handen geeft is niet voor het eerst. Ook tegen Sparta, Ajax en FC Utrecht ging het de afgelopen weken mis. Jansen zal na de klap van gisteren zijn zijn ploeg opnieuw moeten opladen. "Je hebt te maken met het element stress en druk. Ik kan niet uitsluiten dat er in de bovenkamers van die jongens weer iets ontstaat", vertelt Jansen. "We zitten nu eenmaal in deze situatie, maar we hebben dit seizoen ook al vaak aangetoond weerbaar te zijn."

Quote "Ik kan niet uitsluiten dat er in de bovenkamers van die jongens weer iets ontstaat" AZ-trainer Pascal Jansen

Huiswerk Omdat AZ twee keer in vijf dagen tijd tegen Heerenveen speelt, hoeft Jansen niet al te veel huiswerk meer te doen over de Friezen. "We hebben recent nog tegen ze gespeeld in de competitie. Dus we kennen ze goed. Wij moeten zorgen dat we zondag beter zijn in de slotfase, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het deze keer onze kant op valt", aldus Jansen.

De return in de halve finale van de play-offs is aanstaande zondag. De aftrap in Alkmaar tussen AZ en Heerenveen is om 14:30 uur.