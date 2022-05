Opnieuw geeft AZ wedstrijd volledig uit handen: "Deze komt weer hard aan"

Vlak voor tijd leek AZ op rozen te zitten, maar de wedstrijd tegen Heerenveen kantelde helemaal de verkeerde kant op. Een 2-1 voorsprong veranderde in blessuretijd als sneeuw voor de zon, waardoor de Friezen de heenwedstrijd in de play-offs met 3-2 wonnen. "Dat is klote", zegt verdediger Sam Beukema, die AZ voor de vierde keer in de laatste zeven wedstrijden de wedstrijd uit handen ziet geven.

Sam Beukema wordt moedeloos van de ineenstortingen - NH Sport / Stephan Brandhorst

Daarnaast wist AZ voor de vijfde wedstrijd op rij niet te winnen en dat in de cruciale fase van het seizoen. Beukema, die als centrale verdediger in een vijfmansdefensie opereerde, wilde niet zeggen dat de gifbeker helemaal leeg moet. "Dat zijn jouw woorden nu, maar het is wel weer heel zuur", stelt Beukema, die te spreken was over de manier waarop AZ tot de slotfase speelde.

Quote "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt" az-speler sam beukema

Voor de zoveelste keer kwamen de Alkmaarders in de tweede helft op achterstand, maar een fraai afstandsschot van Hakon Evjen herstelde de schade al binnen een minuut. Vangelis Pavlivis leek de matchwinner te worden met de 2-1, maar in blessuretijd ging alles mis. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt", zegt Beukema die geen verklaring voor de twee tegentreffers heeft. "De laatste paar minuten weet je dat er voorzetten en corners gaan komen. Dan moeten we doen wat we 88 minuten lang hebben gedaan en dat is gewoon controle houden en de wedstrijd uitspelen."

Basisdebuut Kerkez Voor Milos Kerkez was het een wedstrijd met twee gezichten. De linksback maakte voor het eerst zijn opwachting in de basis, omdat Owen Wijndal niet fit was. "Het was een eer om in de basis te beginnen", begint Kerkez na afloop. "Ik had de eerste vijf à tien minuten nog veel adrenaline en daarna ging het prima. Maar het kan altijd beter. Voor de eerste keer was het prima." Tekst loopt door onder de video.

Milos Kerkez maakte zijn basisdebuut bij AZ - NH Nieuws

Zondag om 14.30 heeft AZ de kans om de achterstand ongedaan te maken. Dan wacht namelijk de return van de halve finale van de play-offs. Bij eventuele winst moeten de Alkmaarders de finale over twee wedstrijden nog zien te winnen voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League.