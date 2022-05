Knullig AZ verliest onnodig in play-offs na twee late tegentreffers van Heerenveen

AZ heeft de eerste halve finale van de play-offs om Europees voetbal met 3-2 verloren. Vlak voor tijd leidden de Alkmaarders met 2-1 dankzij doelpunten van Hakon Evjen en Vangelis Pavlidis. In blessuretijd trakteerden Amin Sarr en Alen Halilovic AZ op een pijnlijke nederlaag.

Heerenveen komt op voorsprong tegen AZ - Pro Shots / Niels Boersema

AZ begon in het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen met gewijzigd elftal aan de play-offs. Aanvoerder Owen Wijndal ontbrak vanwege een liesblessure die hij tegen RKC Waalwijk (3-1 verlies) opliep. Milos Kerkez maakte daardoor zijn debuut in de hoofdmacht. Sam Beukema vormde met Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi het centrale blok van drie bij AZ, dat in een 5-3-2 formatie opereerde. AZ begon sterk aan de wedstrijd en controleerde de openingsfase. Binnen twee minuten kreeg Pavlidis al een aardige kans, maar het schot van de Griekse spits zeilde voorlangs. Heerenveen, dat in de eredivisie liefst twintig punten minder bij elkaar voetbalde dan AZ, slaagde er nauwelijks in om op de helft van AZ te komen Halverwege de eerste helft produceerde Heerenveen het eerste gevaar met een afstandsschot van Thom Haye dat een meter naast vloog. Afstandsschoten Gedurende de eerste helft groeide Heerenveen naar het niveau van AZ en gaven beide ploegen elkaar weinig toe. De Alkmaarders voetbalden iets makkelijker, maar slaagden er niet in om de thuisploeg aan het wankelen te brengen. Het bleef bij afstandsschoten van Pavlidis, Beukema en Evjen, die in zijn eentje de rechterkant van het veld bestreek. Tekst loopt door onder de foto.

Vangelis Pavlidis onderneemt een poging - Pro Shots / Niels Boersema

Na rust moest AZ-doelman Peter Vindahl meteen aan de bak: de Deen bokste een hard schot van Haye weg. De oud-speler van AZ nam Heerenveen bij de hand en was de aangever bij de openingstreffer. Na een goede actie kon Sydney van Hooijdonk de bal eenvoudig binnentikken: 1-0. Binnen twee minuten wist AZ de schade te herstellen. Fredrik Midtsjø maakte een fraaie actie aan de rechterkant, speelde Evjen vrij en die schoot de gelijkmaker in het hoekje: 1-1. Goudhaantje Pavlidis De wedstrijd was los en beide ploegen speelden ineens voor de overwinning. Pavlidis hielp AZ aan een 2-1 voorsprong. De Griek werkte de bal uit de draai knap binnen na terugkoppen van Dani de Wit. Wat volgde was een onwennige fase richting het einde waarin beide ploegen er niet in slaagden om controle te vinden. Heerenveen ging wel op zoek naar de aanval, maar de defensie van AZ stond goed. De enige opleving was een schot van Jesper Karlsson dat voorlangs vloog. In de slotfase ging het alsnog mis voor AZ. Amin Sarr werd vrijgespeeld en schoot de bal in de 90e minuut in de bovenhoek: 2-2. Tot overmaat van ramp scoorde Alen Halilovic diep in de blessuretijd de 3-2 voor Heerenveen binnen. Tekst gaat verder onder de tweet.

Zondag om 14.30 uur wacht de return in Alkmaar. De winnaar over twee duels speelt in de finale tegen Vitesse of FC Utrecht. De prijs is een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Opstelling AZ: Vindahl; Evjen, Hatzidiakos (Sugawara/84), Beukema, Martins Indi, Kerkez (Witry/77); Clasie, De Wit (Reijnders/66), Mistdjø; Pavlidis, Karlsson