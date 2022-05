Sprookje rugbyers RFC Haarlem duurt voort: promovendus staat in finale

Dankzij een ruime 31-14 zege op Castricum staan de rugbyers van RFC Haarlem in de finale om het landskampioenschap. Een knappe prestatie van de promovendus en na afloop was de blijdschap dan ook groot in Haarlem. "Super om het thuis voor zo'n groot publiek af te maken", vertelt een stralende Quermy Warmerdam van RFC Haarlem na afloop.

De reactie van RFC Haarlem-speler Quermy Warmerdam - NH Nieuws

Tegenstander in de finale is landskampioen DIOK. Volgende week zondag staat die wedstrijd gepland in Amsterdam. "Wij gaan er natuurlijk heen om te winnen. Wij hebben dit seizoen al een keer van ze verloren, maar wij kunnen ze pakken", aldus Warmerdam.

Emoties bij Castricum Bij Castricum was de teleurstelling groot en waren er tranen te zien na afloop van de nederlaag. "Wij steken er ontzettend veel tijd in. Het is dan een domper als je dik achterstaat na de eerste helft. Als je dan vermoeid bent dan komen de emoties naar boven", sprak trainer Mats Marcker na afloop. Marcker was na afloop kritisch op zichzelf. Hij koos ervoor om deze wedstrijd een ander verdedigend systeem te spelen en dat pakte niet goed uit. "Mede daardoor hebben wij verloren", aldus een zelfkritische Marcker. Castricum-aanvoerder Dirk Wieringa was na afloop sportief. "Credits naar Haarlem ze speelden goed. Wat wij fout deden was het nieuwe verdedigende systeem", vertelt Wieringa.

Castricum-aanvoerder Dirk Wieringa sportief na afloop - NH Nieuws

Maandag is er een uitgebreide reportage te zien in de tv-uitzending van NH Sport over de allesbeslissende wedstrijd tussen RFC Haarlem en Castricum.