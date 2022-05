Uniek dans- en kunstproject brengt jong en oud samen: "Zelf actie ondernemen"

Jort Faber maakt een uniek project in Hoorn. De choreograaf is terug in zijn geboortestad en brengt een interactieve beleving met dansers, schilderijen en een decor dat te koop is. In een onontdekte parel van Hoorn - de Ceciliakapel - zijn er de komende zes weken voor jong en oud momenten om zelf een avontuur te creëren. Of om gewoon op een stoel te genieten van de kunstvormen, dat mag ook. Verslaggever Sander Huisman ging op pad om met Jort te praten.

In de productie ‘Please Answer When It Rings’ komen dans en schilderijen samen. Op de nieuwe locatie van pop-up museum Expoost aan de Nieuwstraat in Hoorn. Dansers met verschillende nationaliteiten dansen onder choreografie van Jort Faber. De schilderijen zijn van Bram Stoof. In het project wordt de vraag gesteld: hoever laat jij iets gaan, voordat je actie onderneemt? Een actueel thema, maar Jort werd geïnspireerd door de oude mythe van Blauwbaard. De vraag die hij zich na het lezen stelde was niet: hoe kon zoiets gebeuren, maar wanneer neem je het heft in eigen handen? Om het thema door te voeren, kunnen bezoekers interactief deelnemen aan de expositie. De spullen en het decor dat er staan, komt bij kringloopwinkel RataPlan vandaan. Het mag worden opgepakt en na de expositie zelfs worden gekocht. Ook kan er met een danser gedanst worden, maar gewoon kijken mag natuurlijk ook. Artikel gaat verder onder de foto:

Een improvisatie tijdens het dansproject van Jort Faber in Expoost - Sander Huisman / WEEFF

Ook tijdens repetities van de dansers op de woensdagen kan het publiek aanschuiven om mee te kijken. Ook daar kan interactief meegedacht worden over thema's die de dansers kan inspireren. Verder komen er schilderlessen gegeven door Bram Stoof en maken leerlingen uit de dramaklas van middelbare school d'Ampte een eigen voorstelling. Die spelen ze voor leerlingen van de basisschool. Met het bezoek aan ouderen van verschillende verzorgingshuizen is het project voor alle generaties compleet. Een project dat voor iedereen toegankelijk is, want Jort Faber wil met het thema niet een mening aansmeren. Jong en oud, wel of geen kunstkijker; iedereen kan op een eigen manier de expositie en de dansvoorstellingen beleven. Bekijk wanneer de expositie en de dansvoorstellingen te zien zijn op www.expoost.nl