Nostalgische klanken met hedendaagse thema’s bij Franse Chansons in De Drom

Als jonge pianist begeleidde hij haar vader, en nu staat Martijn Bos met Anouk Dorfmann zelf op het toneel. Als meisje van 4 luisterde Anouk al stiekem naar de repetities van Martijn en haar vader Frédéric Dorfmann. De liefde voor de chansons is haar met de paplepel ingegoten. En na een korte samenwerking tussen Martijn en Anouk tijdens een concours ruim 15 jaar geleden, zijn ze nu terug met een volledig theaterprogramma. Zondag 1 mei is de première van Mesdames & Messieurs in de Drom in Enkhuizen. Verslaggever Sander Huisman sprak met ze over de voorstelling en hun samenwerking.