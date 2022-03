Muzikanten improviseren maandelijks op All Star Jam: “Je kunt jezelf zo verrassen”

De Hoornse All Star Jam (HASJ) ontstond ruim vier jaar geleden. Muzikant Jesper Huisman werkte elke donderdagavond in café Backstage aan het Koepoortsplein in Hoorn. Toen zijn verjaardag eens op een donderdag viel, nodigde hij vrienden uit. Omdat er onder zijn vrienden veel muzikanten zitten, werd er door minstens 30 muzikanten die avond muziek geïmproviseerd op het podium. De sfeer was zo goed geweest, dat samen met Tamar Bakker van Backstage werd besloten er een maandelijks evenement van te maken.

