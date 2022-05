Opera om stil te staan bij de bloederige Georgische opstand op Texel in 1945

De Georgische opstand ontstond tegen het einde van de oorlog. Gedwongen waren de Georgische soldaten ingelijfd in het Duitse leger en gestationeerd op Texel. Toen de Duitsers dreigden te verliezen, kwamen ze in opstand. Zowel de Duitse soldaten als de Georgiërs en Texelaars leden veel verliezen. Op 20 mei kwam een einde aan de opstand.

Artistiek leider Marco Kalkman maakte hiervan een opera. Die lag eigenlijk al heel lang op de plank, geschreven en gecomponeerd en al. "Hij is nooit echt helemaal uitgevoerd", vertelt hij op NH Radio. "Dat wil zeggen, er zijn stukken opgevoerd in de Burghtkerk met een ensemble, maar we wilden heel graag ook het complete verhaal vertellen in operavorm. In 2020 was het 75 jaar geleden dat de bevrijding werd gevierd. Vorig jaar zouden we het groots vieren en deze opera opvoeren. Maar door de coronapandemie werd het afgelast."

Jongere generaties

Nu gaat het dus alsnog door. Om ervoor te zorgen dat het oorlogsverhaal ook de jongere generaties bereikt, is er een samenwerking gezocht met de middelbare school op het eiland, OSG de Hogeberg. "Zo hebben leerlingen foto's nagemaakt van gebeurtenissen op het eiland van toen. Die foto's worden gebruikt als decorstukken en achtergrond in de opera. Hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet, maar het ziet er heel professioneel uit." Later wil de organisatie in de vorm van een poppentheater, dit verhaal ook overbrengen aan de basisscholen.