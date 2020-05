Vandaag 75 jaar geleden werd Texel bevrijd: Canadezen kwamen pas op 20 mei 1945

TEXEL - Texel wordt ook wel het laatste strijdtoneel van Nederland in de Tweede wereldoorlog genoemd. Waar overal in het land 5 mei bekend staat als Bevrijdingsdag was het eiland nog gewoon bezet. Pas op 20 mei, vandaag precies 75 jaar geleden, kwamen de Canadezen om de Texelaars te bevrijden van de Duitsers.

Neeltje was pas vijf jaar oud. "Wat ik mij ook herinner is dat ik later die dag een witte boterham met boter en suiker kreeg van mijn moeder. Zweeds wittebrood. Heerlijk was dat. Ik heb daarna nooit meer zo'n lekkere boterham gegeten."

Pas op 20 mei kwamen de Canadese bevrijders eindelijk op Texel. Lang daarvoor hadden de Tesselaars al welkomstpoorten en versieringen in Den Burg aangebracht. Neeltje Goënga-Vinke kan zich de dag nog herinneren. "Ik stond langs de straat en had van de dames Dijt een bosje blauwe druifjes gehad. Daarmee kon ik zwaaien naar de Canadezen."

Wat mevrouw Goënga-Vinke er wel bij vertelt is dat ze aan de periode daarvoor, de oorlogsstrijd op Texel meer herinneringen heeft. "Den Burg werd beschoten door de Duitsers en wij moesten het dorp uit vluchten. Ik weet nog goed dat ik bang was en me verschool achter mijn vader".

Voor veel oudere Texelaars die de oorlog als kind meegemaakt hebben, geldt dat hun herinneringen aan de strijd beter bijgebleven zijn dan aan de Bevrijdingsdag en de feestelijke intocht van de Canadezen op 20 mei. Dat laatste geldt ook voor Elly Heerschap. Zij was een meisje van 9 in 1945. "Tijdens de Russenoorlog kreeg mijn opa een granaatscherf in zijn hartstreek. Hij was direct dood. Dat was tijdens de beschieting van Den Burg op 6 april. Later zijn wij dus ook uit Den Burg gevlucht."

Siem de Waal

Van de komst van de Canadezen kan ze zich niet zoveel herinneren. Wel van de komst van de Texelse geallieerde soldaat Siem de Waal, die op 11 mei naar het eiland kwam. "Er waren heel veel mensen op de been om hem te verwelkomen en hij deelde sigaretten en snoep uit. " Ik weet van de intocht van de Canadezen nog wel dat de mensen stonden te zwaaien. Of er gezongen werd? Ja, ik geloof Lang zullen ze leven."

Fried Kortenhoeven was een jongen van 13 jaar in 1945. Hij zag de jeeps met de Canadezen door de straat rijden. "Ik heb ze van een afstandje voorbij zien rijden, want ik mocht niet te dicht bij de mensen komen omdat er bij ons in huis difterie heerste."