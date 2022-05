Magneetboys halen vuurwapen boven water: "Ik was helemaal van het padje"

Magneetvissers Lorenzo Both (22) en Meickey Derksen (17) hadden deze week bij het Victoriepark in Alkmaar wel een hele bijzondere vangst. Aan hun ijzersterke magneet bleef plotseling een echt vuurwapen plakken. De jongens, die bekend staan als de magneetboys, zijn door het dolle heen: "Als je zoiets naar boven haalt, krijg je echt een adrenalinekick."

De magneetboys hebben al heel wat opvallende dingen opgevist. "In Amsterdam bijvoorbeeld handtasjes met geld, maar ook telefoons." En waar een 'gewone' visser blij is als hij een grote karper aan de haak slaat, zijn de magneetboys in hun nopjes als ze iets geks aan hun magneet hebben.

"Het is echt iets speciaals", vertelt Meickey, die eerder aan NH Nieuws liet weten graag een keer een wapen op te vissen. "Ik was helemaal van het padje. We hebben in Amsterdam ook al eens een wapen opgevist en nu dus in Alkmaar, dat is gewoon fantastisch."

Moordzaak

En als je zoiets opvist, is het zaak om meteen de politie te bellen. "Die zijn meteen gekomen en gaan sporenonderzoek doen", vertelt Lorenzo. De jongens hopen dat de politie kan achterhalen waar het wapen voor is gebruikt. "Als je hobby misschien bijdraagt om een moordzaak op te lossen, dan is dat natuurlijk geweldig."

Een politiewoordvoerder laat weten dat het om een echt vuurwapen gaat en dat er onderzoek gedaan wordt. Of het wapen kan worden gelinkt aan een lopende zaak is nog niet bekend.

NH Nieuws ging met de magneetboys vissen in het Noordhollandsch Kanaal bij Alkmaar en ook nu haalden de twee een object boven water waar de politie voor moest worden gebeld. In onderstaande video kun je zien hoe dat ging: