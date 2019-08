Fanatieke magneetvissers willen regels: “Ook kinderen kunnen bommen opvissen”

PURMEREND - Bommen, juwelen en spijkers worden uit het water gevist in Purmerend. Magneetvissen is leuk, maar kan ook gevaren opleveren. Dat kan de twaalfjarige Ashley Hofmeijer bevestigen. Zij viste samen met haar familie een bom uit het water. "Een klein kind had dit ook kunnen vangen, waar geen begeleiding bij was."

Magneetvissen is hot, vindt Ashley, maar niet iedereen gaat verantwoordelijk met de hobby om. Ook vandaag vist ze spijkers en messen op. Behalve dat er gevaarlijke dingen gevonden worden, zijn er ook veel vissers die hun troep niet opruimen. Een doorn in het oog van de familie Hofmeijer.

Bianca Hofmeijer is al jaren fanatiek magneetvisser en wil dat er regels komen: "Net als bij gewoon vissen moeten mensen een vergunning hebben, en een opruimplicht." Magneetvissers zijn bang dat hun geliefde hobby verboden gaat worden als de regels niet gevolgd worden.

De elfjarige Bram mocht vandaag voor het eerst mee en is gelijk verslingerd geraakt. "Kijk, bij gewoon vissen vang je altijd wel een vis", vertelt hij enthousiast, "maar nu kan je zelfs een fiets vangen."