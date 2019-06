Magneetvissers halen kalasjnikov uit water in Amsterdam: "We kregen bijna een hartaanval"

AMSTERDAM - Magneetvissers hebben in het water aan de Jacob Tilstraat in Amsterdam vanmiddag waarschijnlijk een kalasjnikov gevonden.

Ze haalden het wapen kort uit het water, maar hingen het snel terug om geen sporen te vernietigen. "Het is de eerste keer dat we een kalasjnikov vinden", zei een van hen. "We hebben eerder vuurwapens gevonden, maar nog nooit een kalasjnikov."

"Het is natuurlijk onveilig", zegt een ander. "Maar stiekem droom je er wel van. Ik denk dat dit wel een toppunt is. Dat had ik nooit verwacht. We kregen bijna een hartaanval ervan."

De magneetvissers hebben na de vondst de politie gebeld. Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog wordt onderzocht of het echt een kalasjnikov is en of er eerder met het wapen is geschoten.