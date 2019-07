Weer is het raak: magneetvissertjes (12) takelen vuurwapen op

AMSTERDAM - Voor de zoveelste keer in een paar maanden tijd hebben magneetvissers weer een opvallende 'buit' omhoog getakeld. Dit keer gaat het om twee Amsterdammers van 12 jaar oud, die vanmiddag in het water van de Amstelkade een echt vuurwapen aan de haak sloegen.

Volgens de politie hebben de jongens een goede daad verricht door meteen 112 te bellen. De Forensische Opsporing heeft het wapen bekeken en meegenomen voor extra onderzoek.

Lees ook: Magneetvissers halen kalasjnikov uit water in Amsterdam: "We kregen bijna een hartaanval"

De laatste tijd is het schering en inslag: magneetvissers in alle uithoeken van de provincie vinden bizarre, gevaarlijke of interessante voorwerpen in de Noord-Hollandse wateren. Zo werd in Amsterdam een paar weken terug een kalasjnikov omhoog getakeld, werd in Noord-Scharwoude een complete kluis boven water gehaald en vond de 12-jarige Noa een kistje met meer dan veertig jaar oude trouwringen in Den Helder.