Magneetvisser Tim (13) slaat kluis aan de haak

NOORD-SCHARWOUDE - De 13-jarige magneetvisser Tim Beets uit Waarland had zondag wel een hele bijzondere vangst aan zijn magneet hangen. Hij viste een kluis uit het kanaal Alkmaar-Kolhorn. Stiekem dacht hij even een schat te hebben gevonden. "Ik hoopte op sieraden, horloges of muntjes uit de oorlog. Helaas zat er maar 55 cent in."

Tim is nog maar onlangs begonnen met magneetvissen. En meestal is de buit niet meer dan bierdorpjes, schroeven of een oude fiets. Maar zondag was het raak. "Ik dacht even dat mijn magneet vastzat aan waterplanten maar toen ik goed keek bleek het om een kluis te gaan."

Samen met zijn vriendje Mats haalde hij het gevaarte aan de kant. "De kluis zat vol met water dus het was best wel zwaar, maar mijn magneet kan 400 kilo tillen dus het lukte uiteindelijk wel. Ik wist even niet wat ik zag."

Gedumpt

De kluis en de 55 cent is door de politie in Schagen opgehaald. Vermoedelijk is de kluis buit gemaakt door diefstal, leeggehaald en in het kanaal gedumpt. De politie is nog steeds op zoek naar de eigenaar.

Schat of geen schat, Tim gaat gewoon lekker door met magneetvissen en heeft in ieder geval een mooi verhaal. "Op school vonden de leerlingen het ook best bijzonder. Er werden een hoop verhalen verteld over de vakantie maar die van mij was toch wel het mooiste."