Magneetvissers halen granaat uit het water in Amsterdam-Centrum

Het explosief werd rond 8.30 uur naar boven gehaald. Het Team Explosieven Verkenning van de politie zoekt uit om wat voor explosief het gaat en vooral ook of het een echte is.

John Molenaar, een van de magneetvissers, laat weten: "Dit is een handgranaat, waarschijnlijk een uit de jaren tachtig", meent hij. Na de vondst trok hij direct aan de bel bij de politie. "Daarna mochten we niet meer in de buurt komen. We vissen nu een paar bruggen verder."

Molenaar vertelt dat het voor hem alweer het derde explosief is in anderhalve maand tijd. "Hoe ik hiermee om ga? Ik controleer het explosief, hang het terug in het water en dan haal ik de politie erbij. In die volgorde."