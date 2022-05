Twee jaar geleden vertrok de inmiddels 22-jarige Denise Blankenzee uit Julianadorp naar Amerika om daar, met een studiebeurs op zak, haar bowlingtalent verder te ontwikkelen. Ze is nu even terug op haar oude nest. De komende zomer speelt ze samen met Oranjeteammaatje en dorpsgenoot Samantha Greiner op twee grote, internationale toernooien.

Top-bowler Denise Blankenzee even terug uit Amerika in eigen Julianadorp - NH Nieuws

De bowler uit Julianadorp vertrok twee jaar geleden om te gaan spelen bij het Bearcats College-team in Texas. "Ik sta nu elke dag 3 à 4 uur op de baan. Dat heb je hier niet, hier is het leven heel anders", legt Blankenzee uit. "Daar wordt het gezien als een echte sport. Dus ik ben zes, soms zeven dagen in de week volledig aan het trainen. Mentaal en op de baan zijn we met het team dag en nacht bezig."

Blankenzee is niet naar Nederland teruggekomen om uit te rusten. Integendeel: er staat een stevig programma op de agenda. Samen met dorps- en ploeggenoot van het Oranjeteam Samantha Greiner heeft ze twee grote toernooien voor de boeg. "In juli gaan we naar de World Games in Alabama", vertelt Greiner. "In augustus dan naar Aalborg in Denemarken voor het EK. Een spannende tijd, maar na al die coronajaren heb ik daar wel heel veel zin in."

Greiner en Blankenzee kennen elkaar al jaren. "Ja, Julianadorp is blijkbaar een goed dorp om te beginnen met bowlen. Wij zijn ook gewoon vriendinnen. Ik volg haar altijd, als ik het online op YouTube kan zien, kijk ik altijd even mee. Ik moedig haar dan ook aan en ben erg trots op wat ze daar gepresteerd heeft", zegt Greiner, die natuurlijk zelf ook niet voor niets in het Oranjeteam zit.

Tekst gaat verder onder de video.