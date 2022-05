Te kleine noodwoningen voor Oekraïense vluchtelingen? "We moeten ze ergens opvangen"

De parkeerplaats van het Sportpark in Heemstede heeft flink wat plaatsgemaakt voor zo'n 22 containerwoningen. De eerste containers zijn neergezet en de komende tijd zullen er zo'n 44 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk komen te wonen. In eerste instantie is dat fijn, al zien die de noodwoningen er niet heel groot uit. "Het ziet er van buiten wel heel klein uit."

Ellen Boere: "De mensen komen hier tot rust" - Michael van der Putten/NH Media/Haarlem105

"Belachelijk", vindt Rosalinda Huider uit Hoofddorp dat in deze containers vluchtelingen worden opgevangen. Ze heeft komt net van de fysiotherapeut gezien en snapt niet dat je in zulke kleine gebouwen mensen kan opvangen. "Het ziet er van buiten heel klein uit en het lijkt alsof ze er zitten opgesloten. En als er in dat gebouw een keuken en een badkamer zit, wat voor ruimte houd je dan nog over? Ik zie hier de meerwaarde niet van in." Ook op NPO Radio 1 klonk kritiek over de woningen in Heemstede. Zelf zonder huis Ellen Boere kijkt naar een andere kant van het verhaal. Zij kan zich goed indenken hoe het is om even geen huis te hebben omdat zij zelf eens in zo'n situatie heeft gezeten. (In de video vertelt Ellen dat ze zich de situatie van de vluchtelingen kan voorstellen)

Ellen Boere kan zich de situatie van vluchtelingen goed indenken. - NH Nieuws

De gemeente Heemstede laat weten liever te willen spreken over noodwoningen dan containerwoningen. In de plaats zijn er twee plekken waar de noodwoningen komen. Bij de Kohnstammlaan komen er 8 en op deze parkeerplaats zijn dat er dus 22. Elke unit heeft sanitaire voorzieningen en een kookgelegenheid. Er is ruimte voor twee volwassen en een jong kind. (Verslaggever Michael van der Putten nam zelf een kijkje bij de woningen)

Volgens Burgemeester Nienhuis blijven de noodwoningen in principe tussen de zes en negen maanden staan. Er wordt nog gekeken naar een permanente oplossing. De noodwoningen bieden volgens haar een goed onderkomen voor de opvang van vluchtelingen en er is meer ruimte dan de richtlijnen van het COA voorschrijven. Bang voor overlast is de burgemeester absoluut niet. "Heemstede heeft inmiddels ruime ervaring met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het contact tussen inwoners van Heemstede en de Oekraïners is hartverwarmend." Fysio raakt parkeerplekken kwijt De parkeerplaats op het Sportpark Heemstede heeft flink wat ruimte moeten inboeten voor de noodwoningen. Maar ondanks dat ze bij de fysiotherapiepraktijk Nieuw Groenedaal 'soms wat geklaag horen van klanten' voorziet de praktijk geen problemen. Medewerker Yvonne Noort is vooral 'blij dat we ze een onderkomen kunnen bieden' want, zo stelt zij: "Stel dat wij in nood zitten, dan wil je ook dat je wordt geholpen". Dat de woningen wat klein zijn, deert haar dan ook niet. "Je wilt toch vooral die mensen helpen."

UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, laat uit ervaring weten dat de kwaliteit van noodopvang enorm verschilt per plek en locatie. "We kennen de plek in Heemstede niet dus vinden het lastig hier iets over te zeggen, maar containerwoningen kunnen prima zijn." Het is volgens de UNHCR vooral van belang om de noodopvang te verbeteren en tegelijkertijd in te zetten op structurele opvangplekken om op de langere duur menswaardige opvang te kunnen bieden.

Naast de bezoekers van het sportpark zijn er ook buurtbewoners. Een van hen is mevrouw Janzen. Zij heeft vanuit de buurt geen bezwaren gehoord over het plaatsen van de containers. "Misschien is er een enkeling, maar die ken ik niet. Ik heb er dan ook geen problemen mee. Ik wil gewoon dat die mensen geholpen worden. Waar moeten die mensen anders heen? Leg mij dat maar eens uit", aldus mevrouw Janzen.

Mochten er toch problemen ontstaan dan wordt dat opgevangen door een locatiemanager besluit burgemeester Nieuwenhuis. "Deze persoon verbindt de omgeving met de vluchtelingen en beantwoordt vragen zowel voor de buurt als de Oekraïeners. Maar of er echt vragen zijn, weet ik niet. Veel Heemstedenaren helpen al met open armen. Die hulp is fantastisch."

Jammer dat er een uitspraak gedaan wordt zonder onze noodwoningen bekeken te hebben. Onze noodwoningen zijn wel degelijk voorzien van ramen. Benieuwd welk beeld jullie hebben gezien. Wij nodigen jullie van harte uit om een kijkje te komen nemen. pic.twitter.com/DPvsCS1y05 — Gemeente Heemstede (@Heemstede) May 18, 2022