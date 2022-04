Omwonenden Heemsteeds parkeerterrein willen geen noodwoningen voor hun deur

Een tweede groep bewoners van de Kohnstammlaan in Heemstede heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen van de gemeente om daar acht noodwoningen voor Oekraïense vluchtelingen te plaatsen. Eerder maakten de omwonenden van het plantsoen in de straat al duidelijk dat ze het groen graag voor de buurt willen behouden. Nu zijn het de omwonenden van het naastgelegen parkeerterrein die protest aantekenen.

In het eerste ontwerp staan de noodwoningen ingetekend op het plantsoen, maar daar zijn de omwonenden niet blij mee. "We willen héél graag noodopvang in de wijk aanbieden, we staan allemaal klaar voor de vluchtelingen. Maar waarom moet het nou net op één van de weinige stukjes groen in de wijk?", vertelde bewoonster Imke Ridder eerder. Zij en haar buren zorgen er jaarlijks voor dat er een kleurrijke bloemenzee verschijnt op het plantsoen en ze vrezen dat, als er eenmaal noodwoningen komen te staan, het gedaan is met de ecologische waarde van het terrein. De groene heuvel zou daarnaast ook als natuurlijke buffer dienen tegen verkeerslawaai.

De Kohnstammlaan, aan de rand van Heemstede, is één van de drie locaties waar de gemeente op korte termijn noodwoningen wil plaatsen . Groot verschil met de andere locaties, twee grote parkeerterreinen, is dat ze hier relatief dicht op de huizen komen te staan.

Imke en de andere aanwonenden van het plantsoen hebben de gemeente gevraagd om de woningen te verplaatsen naar elders in de buurt of naar het parkeerterrein in de straat. Wethouder Annelies van der Have beloofde de raad die laatste optie ook te gaan onderzoeken. De omwonenden van het parkeerterrein voelen de bui daarom al hangen en proberen nu te voorkomen dat de noodwoningen dáár worden geplaatst.

Ze schrijven de gemeente dat het parkeerterrein te klein is om noodwoningen op te plaatsen en dat ze ook te dicht op de huizen komen te staan. Ze vrezen onder andere dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat en dat het ten koste zal gaan van de verkeersveiligheid. 'De vele ouders die kinderen naar school brengen in één van de twee basisscholen, peuterspeelzaal en kinderopvang in de wijk, rijden minimaal twee keer per dag daarna een rondje om het parkeerterrein aan de Kohnstammlaan om te kunnen keren in de drukke verkeerssituatie bij het in en uitgaan van de school. Wanneer deze mogelijkheid vervalt kan dit leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties', schrijven ze.

Deze groep bewoners van de Kohnstammlaan wil de noodwoningen óók niet op het plantsoen. Ze wijzen de gemeente daarom op alternatieve locaties, zoals bijvoorbeeld een parkeerterrein bij de Vrijheidsdreef.

Bewonersbijeenkomst

Vanavond kunnen alle bewoners van de Kohnstammlaan en ook andere inwoners van Heemstede hun vragen stellen tijdens een speciale ingelaste bewonersbijeenkomst. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat beide opties voor de Kohnstammlaan aan bod zullen komen en dat er inmiddels ook tekeningen zijn gemaakt van hoe het er dan uit zou komen te zien. Een definitief besluit over of de acht noodwoningen op het plantsoen, op het parkeerterrein of misschien wel elders in de buurt komen te staan, zal later worden genomen.