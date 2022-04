Begrip, maar ook zorgen in Heemstede: parkeerplaatsen en groen wijken voor noodwoningen

Omwonenden van de Kohnstammlaan in Heemstede worstelen momenteel met een lastig dilemma. Aan de ene kant willen ze gevluchte Oekraïense gezinnen met open armen ontvangen, maar ze willen ook erg graag hun geliefde 'bloemenheuvel' in de buurt behouden. De gemeente heeft het stuk groen namelijk uitgekozen om daar acht tijdelijke noodwoningen voor Oekraïense vluchtelingen neer te zetten.

Nu oogt de groene heuvel aan de rand van Heemstede, langs de Leidsevaart, als een 'gewoon' grasveld met een paar bomen. Maar in mei is dat wel anders. Buurtbewoners proberen er ieder jaar weer wat moois van te maken. "Het is hier dan één grote bloemenzee. Iedereen vindt het prachtig, voorbijgangers stoppen vaak en maken er foto's van", vertelt een trotse buurtbewoonster Annemarie van der Starre. Ook de bijen en hommels doen er hun voordeel mee.

Het was voor de buurt daarom even slikken toen de gemeente bekend maakte dat er binnenkort acht noodwoningen op het stuk groen worden geplaatst. Het is een praktische locatie, waar bijvoorbeeld snel nutsvoorzieningen aangelegd kunnen worden.

Omwonende Imke Ridder stuurde samen met een groepje buren een brief naar de gemeente, met de vraag of er toch niet beter naar een alternatieve locatie kan worden gekeken in de buurt. "We willen héél graag noodopvang in de wijk aanbieden, we staan allemaal klaar voor de vluchtelingen. Maar waarom moet het nou net op één van de weinige stukjes groen in de wijk?"

Ze hebben de gemeente gevraagd om ook te kijken naar het naastgelegen parkeerterrein. "Of even verderop, in de Scholtenlaan, daar is een nog groter parkeerterrein waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt."

