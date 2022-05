Permanent negatief zwemadvies voor Strand van Luna door poepbacterie: "Het is balen"

Met het mooie weer van de afgelopen dagen nemen veel mensen alvast een duik in het water van het Park van Luna in Heerhugowaard. Maar is dat wel zo verstandig? Zwemmen wordt ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Wie water binnenkrijgt, heeft vanwege een hoge concentratie E. coli-bacteriën grote kans op maag- en darmklachten. Tot 15 oktober geldt er een negatief zwemadvies, tot grote teleurstelling van badgasten.

Met een graadje of 25 op de thermometer namen een hoop badgasten woensdag een verfrissende duik in het water van het Park van Luna. Een negatief zwemadvies weerhoudt lang niet iedereen ervan om even het water in te gaan. "Ja, ik heb er wel van gehoord, maar ik houd mijn mond dicht tijdens het zwemmen en als het goed is drinken de kinderen geen water dus het moet goed komen", vertelt een van de badgasten.

Anderen badgasten houden hun kinderen weg bij het water. "We balen er ontzettend van, we hebben jonge kinderen en we wonen hier vlak bij en heel vaak is het water te slecht om in te zwemmen. Mijn kinderen zien andere kinderen wel zwemmen en die willen dan ook. Maar de klachten die ze ervan kunnen krijgen, heb ik er niet voor over. Dan maar naar het strand."

Vogels

Volgens Jorrit Voet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn de vele vogels de mogelijke oorzaak van de hoge concentratie poepbacterie in het water. "Nu zijn de vogels weg omdat er mensen zijn, maar in de ochtend en in de avond komen ze hier massaal heen."

Het is lang niet de eerste keer dat het meertje geteisterd wordt door de poepbacterie. Eerder werden er al betonblokken geplaatst bij het strand om de ganzen weg te houden. "Dat helpt niet meer", vertelt Voet. "Ze zijn er inmiddels aan gewend. De natuur kun je niet sturen, daarom onderzoeken we nu met ecologen welke maatregelen we kunnen nemen."

We spraken bezorgde badgasten over de ecolibacterie, bekijk hieronder de video (tekst loopt door)