Badgasten Strand van Luna verrast door negatief zwemadvies: 'Nu extra opletten'

HEERHUGOWAARD - Sinds vandaag geldt er een negatief zwemadvies voor de Plas van Luna. Op borden bij de populaire zwemplek rond de Waardse wijk Stad van de Zon staat dat zwemmen wordt afgeraden. Wie water binnenkrijgt, heeft vanwege een hoge concentratie specifieke bacterieën in het water grote kans op maag- en darmklachten. Maar ondanks die waarschuwing zijn er genoeg mensen in het water te vinden.

Het Strand van Luna oogt minder druk dan voorgaande hete dagen. Toch lijkt lang niet iedereen op de hoogte te zijn van het negatieve zwemadvies, gezien het aantal mensen in het water.

Twee moeders die met hun peuters aan de waterkant spelen, schrikken van de vraag of badderen nu wel zo verstandig is. "We wisten het niet. Gelukkig gaan onze kinderen nog niet koppie-onder. We letten er nu wel extra op."

Geen blauwalg

Hoewel stilstaand water in de heetste weken van het jaar vooral gevoelig is voor blauwalg, gaat het in dit geval om 'een bacteriologische overschrijding', laat beheerder Johan de Jong weten. De grote concentratie bacterieën kan zijn veroorzaakt door een groep ganzen of eenden die in de plas heeft gezwommen. In dat geval bestaat de kans dat bij de volgende meting de concentratie bacterieën kleiner is, en er weer veilig kan worden gezwommen.