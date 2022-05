Twee vliegtuigcrashes WO2 in Wieringermeer herdacht: "Piloot zat aan de eieren en spek"

Vanmiddag zijn twee herdenkingspalen geplaatst aan de Schelpenbolweg bij Slootdorp. Met de monumenten worden de crashes herdacht van een Nederlands Fokker-toestel dat neerstortte in de meidagen van 1940. Het tweede toestel was een Brits verkenningsvliegtuig, type Mosquito, dat drie jaar later uit de lucht werd geschoten.

NH Nieuws

Bij de herdenking vanmiddag was opnieuw veel publiek aanwezig. Na ontvangst in de Culutuurschuur in Wieringerwerf, vertrok een deel van de geïnteresseerden met oude Amerikaanse legervoertuigen van het Oorlogsmuseum in Medemblik naar de crashlocaties. Daar werden door een afgevaardigde van de Britse ambassade en twee marine-officieren de palen onthuld. Motorstoring "Het Nederlandse toestel, een tweedekker Fokker was op 12 mei 1940 opgestegen van het vliegveld bij Leiden om de Duitsers te bestoken die richting de Afsluitdijk gingen. Maar kreeg boven de Wieringermeer, een motorstoring. De piloot moest daarom een noodlanding maken", vertelt Mark Hakvoort van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. "Het toestel belandde in een tussensloot. Gelukkig bleven de bemanningsleden, Evert Hoekstra en Roelof van den Heuvel, ongedeerd." Fred de Vries van het Historisch Genootschap Wieringermeer kwam nog met een verrassing. Zijn schoonvader Piet Kosse, al een aantal jaar geleden overleden, had een foto van het vliegtuig. Hij was 15 jaar oud toen het Nederlandse toestel crashte. Achterop de foto is keurig genoteerd wat er allemaal gebeurd was. Tekst gaat verder onder de foto's...

Fred de Vries, Historisch Genootschap Wieringermeer

Fred de Vries, Historisch Genootschap Wieringermeer

Mosquito Het andere toestel, de Britse Mosquito werd bijna drie jaar later, op 9 mei 1943 boven de polder uit de lucht geschoten door een Duitse jager. "De mannen, Peter Hall en William Woodruff maakte een meteorologische verkenningsvlucht boven Nederland toen ze werden aangevallen", legt Hakvoort uit, "Het vliegtuig brak in de lucht in stukken. De stukken kwamen in een groot gebied terecht. De bemanning kon zich op tijd redden met de parachutes". Tekst gaat verder onder de foto...

NH Nieuws

De monumenten zijn nummer 11 en 12 in een reek van zo'n 40 herdenkingspalen die in de gemeente Hollands Kroon zullen worden geplaatst. Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon is al bezig met de voorbereidingen van de volgende onthulling. Op 11 juni wordt de Poolse bemanning van een Vickers Wellington Bommenwerper herdacht aan de Molenweg bij Slootdorp. Kijk hieronder naar een video met beelden van de onthullingen en de extra verhalen die aan beide crashes verbonden zijn. Zo belandde de Britse piloot van de Mosquito bij Hotel Smit aan het ontbijt en at eieren met spek...