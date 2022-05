Ongenaakbaar HCAW wint weer met grote cijfers en houdt concurrentie op afstand

Er staat dit seizoen geen maat op HCAW. De honkballers uit Bussum waren deze speelweek in eigen huis twee keer oppermachtig tegen promovendus RCH. Ook op bezoek in Heemstede klaarde de mannen van Danny Rombley de klus. HCAW won met 12-5, 6-4 en 15-0 en is daardoor met een historische reeks bezig.