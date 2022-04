Recordscore honkballers RCH tegen kampioen Pirates: 23 punten in 1 inning

Een bizar begin van de nieuwe honkbalcompetitie gisteravond. Regerend landskampioen Amsterdam Pirates nam op eigen veld een 18-1 voorsprong tegen RCH, maar verloor alsnog met 18-24. De naar de hoofdklasse gepromoveerde Heemsteedse ploeg scoorde in de zevende inning liefst 23 punten. Een record.

Zo beleefde coach Ronald Jaarsma, die overkwam van Neptunus, een onvergetelijk debuut. De zorgvuldig opgebouwde voorsprong van Pirates werd in één slagbeurt volledig weggevaagd. Op de heuvel gooiden pitchers Donny Breek, Connor Prins en Martin Kram gezamenlijk zestien keer vier wijd en kreeg het drietal acht honkslagen tegen. RCH waande zich in een speeltuin en zette een nieuw hoofdklasse-record neer met 23 runs in één inning.

Lijdensweg

Jaarsma haalde Kenny Berkenbosch van het eerste honk om de lijdensweg te beëindigen. De 37-jarige routinier slaagde erin om de slagploeg van RCH te stoppen. In totaal duurde de inning meer dan een uur en gooiden de Amsterdammers meer dan honderd ballen.

Dit weekend staan Amsterdam Pirates en RCH nog twee keer tegenover elkaar. De wedstrijden van de overige Noord-Hollandse ploegen gingen gisteravond vanwege het slechte weer niet door. Kinheim begint daardoor morgen met de thuiswedstrijd tegen Neptunus aan het nieuwe seizoen, terwijl Hoofddorp Pioniers HCAW ontvangt.